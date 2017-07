Le PUR conduit sa campagne sur les questions de société

Le Parti pour l’Unité et le Rassemblement (PUR) a fait face à la presse, hier, pour s’exprimer des questions essentielles du pays. Une occasion pour la tête de liste nationale du parti de révéler que le PUR va axer sa campagne sur la question des valeurs, essentiellement de justice, de solidarité et de développement.

Le PUR, un parti lancé en 1998, a choisi d’aller seul à ces élections pour se mesurer et défendre ses idéaux. Ainsi, dans le cadre de la prochaine consultation électorale pour l’élection de députés à l’Assemblée nationale, le PUR propose, selon M. El Hadj Issa Sall, tête de liste du parti, un nouveau contrat politique qui devrait avoir comme ferment une volonté de conscientisation et d’incitation permanentes des citoyens à une participation plus responsable dans les enjeux politiques et sociaux majeurs. « Si nous avons choisi d’aller aux élections, c’est que nous nous sommes rendu compte qu’il y a péril en la demeure et qu’il faille prendre ses responsabilités et redresser la barre », a-t-il déclaré, précisant que PUR est engagé dans ces élections en tant que parti et non dans le cadre d’une coalition.

Selon lui, leur objectif est de gagner les élections et être majoritaires à l’Assemblée mais, à défaut, ils seront la tête de l’opposition puisqu’ils sont un seul parti alors les autres sont en coalition et il est clair qu’à la sortie des résultats, le PUR va se retrouver avec un nombre de députés largement supérieur à tout autre parti. « Le PUR a ainsi axé sa campagne sur la question des valeurs, essentiellement de justice, de solidarité et de développement », a laissé entendre M. Sall. Concernant le retrait des cartes d’identités, il a noté que techniquement, il n’y a pas de problème parce qu’ils ont l’ensemble des informations qui leur faut. C’est un simple problème d’impression, le fichier est arrêté et personne ne peut s’inscrire. « Il y a un problème d’organisation au niveau de la distribution, de telle sorte que beaucoup de cartes actuellement sont fabriquées et ne peuvent pas être distribuées. Il y a aussi un autre problème, c’est que les cartes ne sont pas triées, donc les travailleurs sont obligés de chercher. Si cette situation ne se décante pas, le Président de la République devrait sortir un décret pour autoriser les Sénégalais à voter avec les anciennes cartes », a soutenu El Hadj Sall.

Khady Thiam COLY