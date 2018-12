PUR: Issa Sall, officiellement investi

Le Pr Issa Sall a été investit ce samedi candidat du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR). Sall a fait de grandes promesses aux Sénégalais notamment dans le domaine de la santé, de la sécurité et de l’éducation. Il a taclé le régime.

Le Pr Issa Sall s’est réjoui tout d’abord de la forte mobilisation des militants de ce parti, qui ont inondé les Allées du Centenaire de Vert et Blanc (Ndrl: les couleurs du PUR). Il a remercié le président du parti Serigne Moustapha Sy pour la confiance placée en sa personne pour conduire le parti à l’élection présidentielle du 24 Février 2019.

« Pour les 45 départements, il y aura un hôpital et les 550 communes auront chacune leurs centres de santé », dit Issa Sall. Il rajoute aussi que dans ce domaine chaque sénégalais aura une carte pour connaitre à tout moment son état de santé .

Concernant l’aspect sécuritaire, il promet d’ériger un commissariat de police dans chaque département et une gendarmerie au niveau des communes.

Sur le volet éducatif, Mrs Sall annonce que dans chaque département, il y aura une université de taille moyenne.« Il n’aura plus de séries de baccalauréat par ce qu’elles seront supprimées. Vous allez tous étudier les mêmes matières jusqu’à la terminale. Et c’est seulement à l’université que l’étudiant choisira ce qu’il va faire »

Selon M. Sall, le PUR est le seul parti au Sénégal qui n’a pas investi son président comme candidat. « Au Sénégal les partis politiques appartiennent au leader de parti. C’est pourquoi, seuls les leaders de partis sont investis comme candidats à l’élection présidentielle. Ce qui n’est pas le cas du PUR où c’est le second qui est investi de cette charge » a dit le Pr Issa Sall devant une foule de militants acquis à sa cause.

Le Pr Sall, après cette précision de taille, est revenu sur la gestion catastrophique du pays par le régime du président Macky Sall. « L’école sénégalaise est malade. L’université traverse une crise sans précédent. Les étudiants dans les universités privées sont renvoyées, les campus sociaux fermés » a déploré M. Sall.

Avant de poursuivre : « la tension de trésorerie tant démentie a été finalement reconnue par le ministre de l’Economie et des Finances. Les rares sénégalais qui ont investi ferment boutique à cause des redressements fiscaux. Les cadres qui devaient se battre pour changer les choses finissent par se ranger derrière le président Macky Sall. La train express régional (TER) coûte cher aux contribuables sénégalais. Où avec à peu près le même investissement au Maroc et au Nigeria, ces pays ont plus de kilomètres de TGV que le Sénégal » a dénoncé le candidat du PUR.