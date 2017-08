PUR, Pure vérité!

REWMI.COM- PUR Chef de l’opposition ? Cela peut paraître prétentieux à première vue, mais en y réfléchissant profondément, on trouve une part de vérité, et pas des moindres, dans les propos du Pr Sall qui a conduit la liste de ce parti aux législatives du 30 juillet. En soutenant que le statut de chef de l’opposition revient légitimement à son parti, Professeur Isaa Sall s’est basé sur les résultats des différents partis de l’opposition enregistrés à l’issu des législatives. Si Manko qui regroupe presque tous les ténors politiques divisait son résultat par le nombre de partis qui le composent, aucun d’entre eux n’aurait eu le score de Pur, encore moins si l’on procédait par comparaison des nombres de voix obtenus et ça pourrait être le cas pour Wattu conduit par Wade. si le président Macky Sall tient parole par rapport à la déclaration qu’avait fait son conseiller juridique Ismaïla Madior Fall, annonçant que le chef de l’opposition sera désigné par rapport aux résultats des législatives, alors l’ancienne opposition sera la principale perdante elle qui aurait laissé cette promesse ouvrir la porte aux démons de la division qui ont eu raison de la grande coalition qui visait la cohabitation, car le statut lui échappera au profit de la toute nouvelle choisie par le peuple dans une élection dont l’organisation est très controversée. Elle aura joué et perdu doublement.

Domou rewmi