Putsch manqué au Burkina : Le procès a repris !

A peine l’audience ouverte, les avocats commis d’office ont demandé au président du tribunal, Seidou Ouédraogo, l’autorisation de leur accorder du temps pour prendre connaissance des pièces de la procédure.

En vue de statuer sur cette requête, M. Ouédraogo a suspendu l’audience vers 10 heures 30 minutes.

Ouvert le 27 février dernier, le procès du putsch manqué a connu plusieurs reports dont le dernier remonte au 6 avril 2018, date à laquelle devrait commencer l’interrogatoire des accusés.

Cette audience du 6 avril a été renvoyée à cause du déport de l’affaire de 14 avocats dont deux commis d’office.

Le président du Tribunal militaire de Ouagadougou avait alors demandé le report du procès, afin de permettre au bâtonnier de trouver des avocats commis d’office pour les accusés.

Les inculpés dans le dossier du putsch manqué sont au nombre de 84 : 66 militaires et 18 civils. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibrill Bassolé sont considérés comme les présumés cerveaux de ce coup d’Etat manqué.

Selon l’arrêt de renvoi, ils sont poursuivis pour, entre autres, «attentat à la sûreté de l’Etat, meurtre, coups et blessures volontaires, dégradation de biens appartenant à autrui, trahison, incitation à commettre des actes contraires au règlement et à la discipline, violence et voies de fait sur autrui, ou de complicité de ces infractions».

Apa