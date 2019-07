Qualification des lions en finale : Fada étale sa fierté

On ne le dira jamais assez, le football a cette magie de réunir tout le monde. Il unit les peuples et titille le patriotisme. L’union sacrée autour de l’équipe et du drapeau national nous révèle aussi quelques talents insoupçonnés. Ici le leader des réformateurs et non moins Directeur Général de la SONACOS en mode supporter

Allez Gaîndé, continuez à nous faire plaisir