Quatre «gendarmes» de la Section de Recherches arrêtés

Ça continue à faire des émules, les pratiques d’usurpation de fonctions et d’extorsion de fonds dans la banlieue dakaroise. Après que des agresseurs armés, qui se faisaient passer pour des policiers en opération de sécurisation et détroussaient des gens à Yeumbeul, ont été appréhendés, puis mis sous les verrous, d’autres brigands se sont présentés comme des gendarmes de la Section de Recherches, en mission de patrouille nocturne à la cité Douane de Guédiawaye. Ils ont extorqué de l’argent et des téléphones portables à des femmes, qui se trouvaient chez leur copine Sény D. pour fêter son anniversaire.

Les hommes du commissaire central de police de Guédiawaye, Ousmane Diédhiou, ont appréhendé, puis déféré au parquet du Tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye le groupe de cinq malfaiteurs, pour usurpation de fonctions, extorsion de fonds et association de malfaiteurs. Parmi les malfrats, il y a une fille surnommée «Mia», rapporte le journal Les Echos.