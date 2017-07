Quatre soldats gambiens en détention pour mutinerie

Suspectés « d’actes de mutinerie et de comportement non conforme à l’éthique de l’organisation » quatre soldats Gambiens sont arrêtés mardi. L’armée gambienne fait part que ces derniers s’échangeaient des messages audio via Whatsap

Le porte-parole de l’armée gambienne, sur les ondes de la Rfi a déclaré : « plusieurs soldats s’échangeaient des messages audio sur la plateforme mobile Whatsap ». Néanmoins, il a expliqué que si leur contenu exact n’a pas été révélé parce qu’il s’agissait de propos très critiques à l’égard du nouveau régime d’Adama Barrow. Toujours est-il que ces agissements, selon les autorités militaires, vont à l’encontre des règles de conduite que tout soldat s’engage à respecter lorsqu’il entre dans l’armée gambienne. Face à cette situation, des mesures de sécurité sont prises pour situer les responsables. Autrement dit, « Une commission d’enquête interne va être formée pour examiner qui se trouvait exactement dans ce groupe, et si le contenu de ces messages a pu causer du tort à la sécurité du pays », a-t-il déclaré.

A noter que l’armée sénégalaise avait diffusé une note portant sur la possible présence, dans les pays voisins, de déserteurs de l’armée gambienne, ayant fui après le départ de Yahya Jammeh. De surcroit, Rfi rappelle que ces arrestations interviennent deux semaines après la diffusion d’une note de l’armée sénégalaise.

Safiyatou Diouf Ndiaye avec Seneweb