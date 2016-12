Queen Biz : “Il faut que les gens arrêtent de me traiter de pute”

0

La chanteuse « Queen Biz »a profité de la sortie de son nouvel album de 10 titres « Eksina » pour répondre à ceux qui ne cessent de la critiquer du fait de son accoutrement sexy. « Avec mon premier single « Wallu », les gens avaient pitié de moi, mais arrivée à ce stade de ma carrière, la donne a changé car la situation n’est plus la même. On me traite maintenant de pute allant jusqu’à dire que tout ce que j’ai en ce moment, c’est grâce aux hommes”, s’offusque-t-elle. Il faut que les gens arrêtent de la traiter de pute, dit-elle. Des propos rapportés par « L’As ». Décortiquant l’un des morceaux « Mbeuguélou Ndanane », elle explique qu’elle relate le dilemme entre deux personnes publiques qui s’aiment et qui sont bridées par leur statut de stars. Mais cela n’est pas forcément entre Karim Wade et moi, mais pour toutes les personnes qui s’aiment et ne peuvent pas vivre leur amour à cause du public », s’empresse-t-elle d’ajouter.