Quelques astuces avec du bicarbonate de soude

Élimine les mauvaises odeurs des chaussures

Je saupoudre l’intérieur de toutes nos chaussures avec du bicarbonate de soude, sans aucune exception. Car malheureusement, on ne peut pas dire que ça sente la rose dans l’entrée !

Un dentifrice maison

J’ai découvert l’utilisation du bicarbonate pour se laver et blanchir les dents au lycée. Mais je ne l’utilise pas tous les jours. Seulement quand je vois que mes dents ont des taches de café, c’est le bicarbonate qui vient à ma rescousse ! J’humidifie ma brosse à dents et je la saupoudre de bicarbonate. Puis, je me brosse les dents, comme je le ferais normalement. Le goût n’est pas très appréciable, mais le résultat est efficace. Même mes ados sont accros à ce remède naturel. Certains de mes amis utilisent un mélange d’eau et de bicarbonate pour se brosser les dents, mais il se peut que ce soit trop abrasif pour un nettoyage quotidien. Le mieux est d’en parler à votre dentiste au préalable.

Soigne les maux de gorge

Mal à la gorge ? Ajoutez du bicarbonate à 230 ml d’eau et 1/2 citron pressé. Faites un gargarisme avec ce mélange et recrachez.

Déodorant naturel

Je sais, cela paraît un peu extrême. Je n’ai pas testé cette astuce moi-même, mais plusieurs de mes amis adorent cette alternative aux déodorants que l’on trouve dans le commerce. Ils utilisent soit de la pâte, soit une houppette pour appliquer le bicarbonate à sec. Certains ajoutent aussi des huiles essentielles ou du citron, pour parfumer le déodorant.

Nettoie les brosses à cheveux et les peignes

Au fil du temps, une brosse devient vite grasse, pleine de cheveux et de pellicules. Un simple bain dans de l’eau et du bicarbonate de soude, la rend comme neuve.

Soin pour le visage et le corps

Une de mes utilisations préférées du bicarbonate est le gommage pour le visage. Grâce à la différence de pH, le bicarbonate va régénérer votre peau. Après ce soin, ma peau est belle et douce comme de la soie. Et si j’ajoute aussi un peu d’huile de coco, mon visage est tout simplement au 7e ciel ! Vous pouvez également vous nettoyer le visage avec un mélange de bicarbonate et de jus de citron. Ça nettoie en profondeur et élimine les points noirs.

Bain de sel

Saupoudrez un mélange de bicarbonate de soude et de sel d’Epsom dans votre bain. Le sel va extraire les toxines et le bicarbonate va empêcher à votre peau de les réabsorber. Votre peau, douce comme celle d’un bébé, vous en remerciera.

Élimine les mauvaises odeurs des mains

Vous avez des mauvaises odeurs sur les mains ? Un filet d’eau et une pincée de bicarbonate de soude vont les éliminer en 1 min.

Un shampoing sec fait maison

Beaucoup de salons de beauté proposent des shampoings secs de luxe qui vous permettent d’attendre plusieurs jours entre chaque shampoing. Pourquoi ne pas essayer le bicarbonate de soude ? Versez une petite quantité dans le creux de votre main et massez votre cuir chevelu et la racine de vos cheveux. Ça va assécher le gras de votre cuir chevelu et purifier vos cheveux. En plus, cela va accroître l’effet de votre prochain shampoing en douche.



Nettoie les dentiers

Avant le coucher, trempez votre dentier dans un verre d’eau mélangée à 1 cuillère à café de bicarbonate de soude. Ça le nettoie, le blanchit et élimine les mauvaises odeurs !

Découvrez plus d’astuce ici : https://www.comment-economiser.fr/utilisations-etonnantes-bicarbonate.html