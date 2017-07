Qui pour siffler la fin ?

Qu’est-ce qui arrive à notre pays ? L’on ne semble pas se rendre compte que le navire est sur le point de chavirer. La violence verbale et celle physique ont fini d’atteindre leur vitesse de croisière. Et le triste constat est qu’elles ont emporté dans leur course les personnes sur qui pèsent la responsabilité de gérer les affaires du pays. Celles-là qui devraient donner le bon exemple à travers leurs actes et leurs paroles. Mais malheureusement, piquées par on ne sait quel sorte d’insecte, elles en font parfois plus que leurs administrés, provocant par conséquent chez ceux-ci, un sentiment de dégoût ou de mépris. L’affaire du maire de Labgar, poignardé par son collègue conseiller municipal qui se trouve être aussi son camarade de parti, démontre bien la gravité de la situation au sommet. Et si l’on y prend garde, elle ira de plus belle cette violence que rien n’explique. Des explications, ceux qui ont toujours compté sur les guides religieux considérés comme des régulateurs sociaux, en veulent certainement. Leur silence est inquiétant. Sont-ils dépassés par les choses ? Ne se préoccupent-ils plus de ce Sénégal qu’il protégeait comme leur bébé et surveillaient comme de l’huile sur le feu ? Ils sont les seuls à pouvoir répondre à ces interrogations. Mais quoi qu’il en soit, une prise de conscience collective est plus qu’urgente ainsi qu’une prise en main de la situation par de vrais responsables. Et si on préfère le rôle de spectateur à celui d’acteur, alors préparons-nous à voir des scènes plus cruelles les unes que les autres et rien ne garantit qu’on s’en sortira épargnés.

Domou rewmi