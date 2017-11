Rachat de Tigo par le groupe Wari- le  financement est disponible depuis octobre

Il nous revient de sources concordantes que le Groupe Wari, dirigé par l’entrepreneur sénégalais Kabirou Mbodj, a mobilisé, depuis le mois d’octobre dernier, les 100 millions d’euros pour le rachat de Millicom.

Des informations en notre possession, Wari a fini de mobiliser les 100 millions d’euros pour le rachat de Tigo. En termes plus clairs, Kabirou Mbodj aurait réussi à boucler le financement du rachat de l’opérateur Tigo, filiale de Millicom, soit la somme de 80 milliards de francs après avoir avancé 12 milliards de francs. La transaction qui devrait être clôturée au plus tard le 02 novembre prochain, a été faite depuis le mois d’octobre, nous souffle notre source. Qui ajoute que le Groupe Wari a pris toutes les dispositions pour procéder au paiement du montant du financement requis, en conformité avec les clauses de l’accord. ‘’C’est Millicom qui ‘’tarde’’ ou ‘’refuse’’ de clôturer rapidement la transaction de cession de Tigo à Wari’’, nous confie la source, tout en démontant que l’information selon laquelle Kabirou Mbodj a mobilisé son financement trop tard relève du ‘’toc’’. L’argent du rachat de Tigo, filiale de Millicom International Cellular SA est bien disponible. Rien ne peut contrarier la bonne suite de la transaction’’, souffle-t-elle. Avant d’en rajouter cette couche : N’eussent été les nombreux agissements indélicats et obscurs tous azimuts d’hommes d’affaires véreux, l’opération d’acquisition par Wari de Tigo était bouclée depuis belle lurette. ‘’Toute la communication de Millicom n’est rien d’autre que de créer la zizanie dans l’esprit des Sénégalais’’, déplore notre interlocuteur, ajoutant qu’une ‘’ vaste de campagne de sensibilisation et de mobilisation se mènera dans ce pays pour faire face à ces lobbies étrangers appuyés par des hommes d’affaires sénégalais véreux.’’ ‘’A partir du Magal, nous allons dire au Sénégalais que tout a été fait dans la transparence et qu’aucun engagement juridique ne sera pris contre Tigo. Et nous allons rappeler aux Sénégalais que Tigo a acheté sa licence à 50 millions FCFA à l’époque du règne des socialistes, là ou Expresso a acheté la sienne à 100 milliards de nos francs’’, peste notre source. A l’en croire, l’objectif est de détruire un Sénégalais (Kabirou Mbodj) qui fait la fierté de tout un peuple. ‘’Millicom déclare la guerre, il l’aura car tous les Sénégalais sont des Kabirou Mbodj et que jamais Macky ne tentera de discréditer sa signature en revenant sur sa décision’’, avise-t-il. Aussi exhorte-t-il à tous les Sénégalais épris de justice de se battre pour faire face à ces étrangers qui veulent spolier nos hommes d’affaires.

M BA