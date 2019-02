45 chefs de village de Mbane quittent Macky pour Madické

A quelques jours de la fin de la campagne, Madické Niang peut se sentir heureux. La raison ? Cinq chefs de village ont décidé de tourner le dos à Macky Sall pour la coalition Madické 2019. Le candidat de la coalition Madické 2019 a tiré un gros poisson à Mbane, dans le département de Dagana. En effet, les 45 chefs de village de cette localité ont quitté l’Alliance pour la République (APR) de Macky Sall pour rallier le camp de Madické Niang. Ainsi ce dernier a vivement remercié Seydou Sow, leur représentant, lors d’une déclaration à Richard Toll. « Je suis libre et indépendant. Je ne suis le candidat d’aucun lobby. Ils ne peuvent rien contre moi. On ne peut me faire du chantage. Ils ne peuvent pas faire la pression sur moi. Ce qui m’intéresse et me préoccupe, c’est l’intérêt des Sénégalais et du

Sénégal », a déclaré Me Madické.

A l’en croire, l’intérêt du Sénégal, c’est de faire en sorte qu’il y ait des unités de transformation. La subvention du secteur privé national et l’exonération fiscale pour les entreprises locales permettront la création d’entreprise. « Je vais soutenir le privé national. Je suis prêt à leur accorder des subventions parce que les Sénégalais doivent être présents dans la distribution de richesse. C’est comme cela que nous devons nous battre et avoir demain un Sénégal fort parce que les Sénégalais sont présents à tous les niveaux », a-t-il annoncé. Pour lui, soutenir la Compagnie sucrière sénégalaise (Css), c’est aider ses dignes travailleurs pour qu’ils soient garantis et sécurisés. Par contre, dira-t-il, la Css doit s’auto-affirmer et se ressaisir en fournissant un sucre de qualité.

D’après le candidat de la coalition Madické 2019, il ne veut pas aussi qu’on empiète sur les droits des travailleurs. Il faut que leur sucre soit de la meilleure qualité. Richard Toll est une belle terre d’avenir et doit jouer son rôle dans le développement agroalimentaire. Si vous goutez à mon pouvoir et vous ne le regretterez pas.

En meeting à Bambey ce dimanche nuit, Me Madické Niang a encore fait parler lui. « Avec la mobilisation que vous avez faite à Bambey, je sais que même si je venais à trois heures du matin, vous m’attendriez. Vous avez un exemple patent car celui qui est à la tête du pouvoir, qui ne sourit jamais, ne fait qu’emprisonner et affamer

ses populations », a-t-il souligné. Pour lui, les Sénégalais ont faim, ils ont besoin de travailler. Tout cela parce que celui qui est à la tête du pays est malchanceux et inapte à gouverner.

« Moi, par contre, je suis le candidat du « Jamm Ak Xeweel ». Si vous goutez à mon pouvoir, vous ne le regretterez pas. Je suis un homme au grand cœur qui aime son pays car celui-ci lui a tout donné », a-t- il insisté. D’après lui, il est prêt à donner sa vie pour ce pays. « Je ne fais pas du Wakh Wakhete », dira-t-il. Et de se demander : « Où est celui qui avait dit qu’il allait faire 5 ans au pouvoir ? Qui avait dit qu’il n’allait pas signer de décret pour nommer son frère ?

Que Dieu me préserve des promesses non tenues une fois au pouvoir. Je prends l’engagement de faire une dotation spéciale pour Bambey pour construire cette ville qui est importante », a-t-il conclu. A Touba Toul, Madické a laissé entendre à la population qu’il installera des usines de montage des tracteurs pour éviter les importations. Ceci permettra aux Sénégalais de travailler de gagner leur vie. « Pour les vrais agriculteurs, je leur octroierai des tracteurs, à n’importe quelmontant. J’enverrai le préfet pour faire une inspection pour voir si le tracteur est sur place, hors du pays ou il est vendu », a-t- souligné. Selon lui, le tracteur est un instrument de travail, mais n’est pas à vendre.

Zachari BADJI (Envoyé spécial)