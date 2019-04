Ramadan au Sénégal: Ce sera le 7 mai

La date marquant le début du mois de Ramadan est connue. Selon les calculs du chercheur généticien et écologiste, ce sera le 7 mai prochain.Le spécialiste indique que la lune va apparaître le 6 mai au Sénégal, avec un pourcentage de 4% pour un mois finissant au 30e jour. Ce qui engendrera un mois de ramadan de 29 jours, qui ira du mardi 7 mai au mardi 4 juin, au soir. » Ainsi, la Korité sera célébrée, le lendemain, mercredi 5 juin. « Entre la conjonction qui aura lieu le 4 mai à 22 h 45 et le moment où l’observateur veut regarder le croissant, il faut qu’il y ait au moins un décalage de 14h 35 mn entre les deux moments », dit-il. Ce qui ne sera pas le cas, le 5 mai, défend-il. Dr Gaye se prononçait en marge d’une conférence multimédia sur le ramadan qu’il animait à la Mosquée An-Nour du Jet d’eau située à la Sicap, ce dimanche, 28 avril, devant les femmes membres du daara AlîImrân et de l’association « Xam Xamee Xamle ».