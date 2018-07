Les rapatriés des USA menacent de s’immoler

Un an et quelques mois après leur rapatriement des Etats Unis d’Amérique, le Collectif des jeunes rapatriés et déportés réclame une indemnisation. Plus que jamais déterminé à aller jusqu’au bout de leur plan d’actions, il compte mettre à exécution leur menace de s’immoler par le feu devant le Palais de la République, avant la fête de la Tabaski, si Macky Sall ne les reçoit pas. Les immigrés rapatriés étaient en conférence de presse, ce mercredi 25 juillet, au siège d’Amnesty international Sénégal à Dakar.