Le Rappeur Neew Bi Gravement Malade et Hospitalisé : sa famille demande de l’aide

Le rappeur Neew Bi de son vrai nom, Abdourahmane Sèye, est gravement malade. Interné à l’hôpital CTO, sa famille demande l’assistance des autorités.

Sa sœur, jointe par Senego, informe que son frère Neew bi, a des problèmes cardiaques et que durant ces deux (2) jours, ils n’ont pas dormi.

« On nous avait dit de faire des examens estimés à 60 500, mais c’était trop cher, on n’a pas d’argent. Les médecins nous on fait des prescriptions, on ne s’est acquitté que d’une seule, faute de moyen. Nous devions à l’hôpital 56 700, pour les 2 jours d’hospitalisation. Il vit avec sa maladie depuis longtemps mais cette fois, cela s’est aggravé », a-t-elle appris à Senego.