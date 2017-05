Un rappeur survit à quatre balles

Ironiquement, le jeune rappeur a vu ses paroles devenir réalité. En effet, dans ses vidéoclips vus jusqu’à 400 000 fois sur internet, il chante des histoires de coups de feu et de meurtres.

Samedi, pendant qu’ils assistaient à un défilé de mode au centre-ville, Izzy-S et son frère Bubble ont été visés par une série de coups de feu. Les deux hommes affirment n’avoir rien vu.

«Il faisait noir et c’est allé très vite. J’ai simplement senti les balles me traverser par-derrière», précise Izzy-S.

La police de Montréal évoque une tentative de meurtre et indique qu’une enquête est en cours.

Il récupère de ses blessures par balles au poumon, à l’épaule, à l’intestin et au foie.

Pour des raisons de sécurité, ses proches et lui ont souhaité qu’aucun de leurs noms ne soit publié, pas plus que celui de l’hôpital où Izzy-S est pris en charge.

Le jeune homme espère être rétabli le plus vite possible et veut continuer de faire de la musique.