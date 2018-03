Rapport d’amnesty sur le Sénégal Macky, la justice et les forces de l’ordre au-dessus de la loi

Amnesty International a publié hier son rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde. Pour ce qui est du cas du Sénégal, le bilan est accablant : Les droits de l’homme sont minés avec des politiques régressives, répressives et une rhétorique haineuse.

Dans son rapport annuel rendu jeudi, Amnesty international dresse un panorama sombre des droits fondamentaux dans le monde. Et n’épargne pas le Sénégal. Pour Amnesty, Macky Sall est loin d’être «exemplaire» sur le respect des droits humains. Il y a d’abord l’affaire Khalifa Sall. Selon Amnesty, c’est la première fois au Sénégal, qu’une personne est arrêtée pour de tels faits, cautionne et qu’on lui refuse la liberté provisoire. Outre la question de la caution, Seydi Gassama, qui faisait face à la presse, rajoute celle de l’immunité parlementaire qui avait, elle aussi, soulevée un vif débat. Pour lui, l’ensemble de ces actes passe pour un acharnement contre le maire de Dakar. Des actes qui laissent croire à Amnesty que la justice sénégalaise ne fait pas son travail en toute indépendance. «Non seulement cette procédure a été menée au pas de charge, mais à chaque fois qu’il devait bénéficier d’une liberté provisoire, on a sorti des arguments tellement contradictoires pour l’empêcher d’obtenir la liberté provisoire», dénonce Seydi Gassama

Bavures, meurtres, interdiction de manifester

Macky Sall et son régime déçoivent aussi Amnesty par les atteintes continues aux libertés publiques. Les bavures policières font légion. Un jeune garçon a été torturé dans les locaux de la police à Touba. « Yamadou Sagna, un jeune orpailleur habitant le village de Kobokhoto, dans la région de Kédougou, a été tué par un auxiliaire des douanes au mois de février 2017. Une autre personne, un pèlerin bissau-guinéen du nom d’Abdoulaye Baldé, a été tué par un agent des douanes à Nianao, en février 2018. L’élève sous-officier d’active Mbaye Mboup est mort dans un centre de formation de l’armée nationale, le 21 novembre 2017. Le certificat de genre de mort fait état de sévices subis par le défunt. Au moins quatre personnes sont mortes en détention, deux d’entre elles « se seraient pendues (…) En juillet, les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogènes et de matraques pour réprimer une manifestation pacifique organisée par Abdoulaye Wade. « Des journalistes, des artistes, des utilisateurs des médias sociaux et d’autres personnes qui exprimaient des opinions dissidentes ont été arrêtés de manière arbitraire. Le 30 juin, la journaliste Oulèye Mané et trois autres personnes ont été interpellées pour « publication d’images contraires aux bonnes mœurs » et « association de malfaiteurs », après avoir partagé des photographies du Président.

