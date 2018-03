Un rapport de l’ONU accuse la Russie de crime de guerre en Syrie

La Russie est mise en cause, avec le régime syrien, dans un nouveau rapport de l’ONU. Ce n’est pas la première fois que les forces armées russes sont mises en cause par la commission d’enquête mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Mais cette fois, elle s’est concentrée sur une attaque survenue sur un marché de la proince d’Alep, en novembre dernier et a réuni suffisamment d’éléments pour accuser la Russie d’un possible crime de guerre. A la Ghouta orientale, où 700 combattants pro-régime ont été déployés en renfort selon l’OSDH, la Russie annonçait ce mercredi matin une nouvelle pause humanitaire mais tous les civils et rebelles se sont pas disposés à plier bagage.