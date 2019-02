Rapport International Political Poll: Macky gagne au 1er tour

Macky Sall devrait remporter la Présidentielle de février 2019 au premier tour, selon un rapport International Political Poll. Ce Rapport présente les résultats d’un sondage d’opinion réalisé 30 jours avant le jour du scrutin sur un échantillon de 2 900 adultes en âge de voter originaires des 14 régions administratives du Sénégal. Nous vous reproduisons in extenso l’intégralité de l’enquête.

« L’enquête que nous avons menée un mois avant l’élection présidentielle sénégalaise de 2019 révèle que le président sortant, Macky Sall, a renforcé son avantage sur ses concurrents et qu’il devrait remporter une large victoire au premier tour pour un second mandat à la présidence.Cette enquête a été menée à l’issue d’une procédure de «parrainage» (parrainage) qui a réduit le nombre de candidats de 27 à une liste définitive de 5. Un des résultats clairs de ce processus a été la forte dérive des votes des candidats éliminés vers le président en exercice. Sall.

À l’approche des élections, les schémas de vote deviennent plus clairs. Ousmane Sonko et Idrissa Seck sont dans une course serrée pour la deuxième place, chacun avec un peu plus de 6% des voix. Les deux derniers candidats, Issa Sall (du parti PUR) et Madické Niang, qui a lancé son propre mouvement après la rupture avec le PDS, obtiennent chacun environ 4% des voix.

Le soutien au président Macky Sall est fort, quelle que soit la démographie. Néanmoins, les résultats de l’enquête fournissent des informations intéressantes. Les principales tendances sont les suivantes: le président Sall bénéficie toujours d’un soutien très important de la part des ruraux et des personnes d’âge moyen; Ousmane Sonko bénéficie d’une solide base de soutien auprès des populations urbaines et en particulier des jeunes et des femmes. La popularité relative d’Idrissa Seck concerne principalement les électeurs les plus âgés.

Le nouveau venu Ousmane Sonko a une longueur d’avance sur Idrissa Seck, plus âgé et plus expérimenté, qui a perdu quelques voix au cours des derniers mois. »