Rapport: Policiers, gendarmes, médecins et enseignants sont les plus corrompus au Sénégal

Selon un rapport du ministère des Finances, les policiers et le gendarmes sont les plus corrompus au Sénégal. Cette étude sur la « perception de la corruption au Sénégal a été rendue publique, hier par la Direction générale de la planification et des politiques économiques (DGPDE), lors d’un atelier sur la stratégie de la phase II DU Pse. Le document révèle que les sous-secteurs du public les plus touchés par la corruption sont la sécurité publique, constituée de la Police et la Gendarmerie (95,9%). Ensuite vient le secteur de la Santé (29,5%) et de l’Education (26,1%).