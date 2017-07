RAPPORT RSE DE LA SONATEL 2016, une année riche en actions citoyennes

Sonatel a rendu publique, hier, l’édition 2016 de son rapport annuel de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE).

La Sonatel a introduit un certain nombre d’indicateurs nouveaux en prenant en compte les recommandations des normes Iso 26000, qui définissent les grandes lignes à respecter dans le cadre de la certification d’Iso 26000 dans son rapport RSE de 2016, présenté hier, dans ses locaux devant le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdoulaye Baldé, et le directeur de RSE, Philippe Barry. De l’avis du Directeur général de la Sonatel, Alioune Ndiaye, l’engagement citoyen de la Sonatel se décline à travers quatre axes : le bien-être communautaire, la croissance et le développement économique, la bonne gouvernance et enfin, la préservation de l’environnement. Selon M. Ndiaye, « nous adhérons parfaitement à la feuille de route de l’Etat, qui est matérialisée à travers le document du Pse, les cadres nationaux, la stratégie de développement durable et la stratégie numérique 2025 ». Avant de poursuivre que la Sonatel prend également en compte la dimension du développement durable qui transparaît à travers l’axe 2 du Pse. Selon le patron de la société nationale de téléphonie, il s’agit de contribuer, aux côtés de l’Etat, à insérer le Sénégal dans une trajectoire de développement durable et contribuer à satisfaire la forte aspiration des populations à un mieux-être. « Notre ambition est de faire de la Sonatel, l’entreprise de référence en matière de RSE au Sénégal. Nous sommes convaincus que le numérique est un puissant levier de développement économique et social et environnemental. C’est dans cette optique que nous voulons que son immense potentiel de progrès et d’innovation soit mis au service de l’humain », annonce le Directeur général. A signaler que la Fondation Sonatel s’active depuis 15 ans pour l’amélioration des conditions de vie des populations à travers la santé, l’éducation et la culture

_Abdoul Khadr DABO