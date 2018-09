Rapports Médiature: ABC accable l’administration

C’est un rapport accablant sur l’administration qu’a rendu le médiateur de la république au chef de l’Etat. Les complaintes contenus dans les rapports 2014-2016 et 2017, visités par L’Observateur visent principalement les ministères de l’Economie et des Finances et du plan, de l’éducation nationale et des collectivités locales.

Mais les services de l’argentier de l’Etat se taillent la part des réclamations estimées à 12%. En effet, il est reproché à Amadou Ba et son département des griefs relatifs au règlement des créances, à la régularisation de situations salariales, d’arriérés de pensions mais surtout d’affaires foncières.

Au ministère de l’éducation, le taux de réclamations est estimé à 6% alors qu’au niveau du ministère des collectivités locales, l’Acte 3 de la décentralisation est essentiellement mis en cause dans le rapport.

Toujours est-il que selon la rapport 2014-2016, le Médiateur de la république un certain nombre de dysfonctionnements de l’administration sénégalaise.

Il s’agit, selon L’Obs, de la mauvaise application des lois et règlements, la violation du principe de la continuité du service public, le non-respect des engagements souscrits, le défaut de réaction suite à une recommandation du Médiateur de la république assorti d’une absence totale de production d’arguments et d’explication, le refus d’exécuter les décisions de justice devenus définitives, la lenteur excessive et injustifiée dans le traitement des dossiers, le silence observé face aux sollicitation ou interpellations des usagers, le temps anormalement long et injustifié dans les délais de convocation des commissions administratives et techniques chargées de régler des questions ponctuelles et importantes, la prise en charge insuffisante et à temps des dossiers à haute intensité sociale et la récurrence de pertes de dossiers administratifs ou de documents qui y sont contenus.