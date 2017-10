Rapprochement Macky Wade C’est juste une question… d’élection

REWMI.COM- Il y a longtemps que le rapprochement entre l’ancien Président Abdoulaye Wade et l’actuel a été initié. Le départ de Karim Wade au Qatar n’aurait jamais été envisagé sans, en toile de fond, des négociations sérieuses. Il a eu un ‘’protocole’’ qui satisfait les deux parties. Et ce dernier est en d’exécution. Voici, à notre humble avis, la réalité des faits. Quels sont les termes du protocole dit de « Doha » ? C’est toute la question. Mais tout indique qu’il s’agit de la remise sur selle politique de Karim Wade, le fils de l’ancien Président. Mais pas que de cela.

En effet, les négociations ont aussi abouti à la restitution de pratiquement tous les biens saisis des Wade, selon nos confrères de Libération dans leur livraison d’hier.

Si ces biens appartiennent à l’Etat et qu’ils ont fait l’objet de procédure de saisie selon les règles, ce n’est pas à Macky Sall de les restituer car ils ne lui appartiennent pas. C’est juste une question de bon sens. Alors, est-ce un aveu d’abus de droit ? C’est là aussi toute la question.

On ne peut pas mettre en place une juridiction comme la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite (CREI), organiser des procès et revenir par voie politique sur les décisions prises, notamment de saisie de biens ‘’illégalement acquis’’ en dehors des cas prévus par la loi.

L’autre maladresse sur ces ‘’négociations’’, c’est que Karim, gracié, est en principe libre. Or, son père, fin stratège politique et avocat expérimenté, n’aurait jamais accepté son exil si des garanties sûres n’étaient pas obtenues.

C’est dire que les déclarations relayées par la presse sur le souhait du Khalife général des Mourides de voir les deux hommes (Macky et Wade) se rapprocher sont, de la part du porte-parole Serigne Bass Abdoul Khadre, une façon de légitimer ce rapprochement qui, en réalité, est depuis longtemps d’actualité.

L’onction mouride aux retrouvailles

Tout le monde sait que le Khalife, au nom de la paix, a toujours souhaité que les hommes politiques se rapprochent, surtout si ces derniers ont travaillé ensemble comme c’est le cas entre l’ancien et le nouveau Président. C’est un secret de polichinelle. Le Khalife a dû, à maintes reprises, déplorer le climat délétère qui oblitère les relations entre hommes politiques.

Le fait pour le porte-parole de l’évoquer maintenant, est une façon de donner l’onction de la haute hiérarchie mouride à ce qui va se passer, à savoir de probables retrouvailles entre Macky et Wade malgré les gesticulations de ce dernier.

Nous avons toujours pensé et écrit que Wade et Macky jouaient à un double jeu. Ils ne disent pas toute la vérité aux Sénégalais. Et Karim était complice de cette machination en cours avec le Qatar comme garant.

Aujourd’hui, les choses se précisent. Wade a retrouvé ses biens. Karim va recouvrer la liberté. C’est juste une question de temps ou…d’élection.

La seule question qui vaille est de savoir si ce sera en 2019 ou en 2024 ? Est-ce que Macky va faire un seul mandat ou va-t-il essayer d’en faire deux, appuyé par Wade et ses ouailles directement ou indirectement ? C’est toute la question.

Or, si ce second scénario était privilégié, Macky qui gagnerait les élections en 2019 pourrait ainsi valablement amnistier Karim et le mettre en selle en 2024. C’est le scénario le plus probable.

Ce que nous déplorons cependant, c’est l’instrumentalisation apparente des familles religieuses à des fins manifestement politiques.

L’interview du porte-parole dans un contexte de Magal est fort légitime, mais la question ainsi abordée est moins innocente que l’on ne le pense.

L’entretien aurait exclusivement porté sur les préparatifs du Magal, ce serait encore mieux. Aujourd’hui, tout ce qui se fera entre Wade et Macky sera mis sur le compte de ces propos de Serigne Bass Abdou Khadre. Or, les négociations sont en cours depuis longtemps.

Assane Samb/Rewmi quotidien