RASSEMBLEMENT Y EN A MARRE ET APR C’est la panique !

L’APR n’est vraiment pas sûre d’elle. Elle n’a aucune certitude de son ancrage électoral. Elle panique trop vite. Le rassemblement récent du Mouvement Y EN A MARRE a semé finalement une frayeur du côté du Macky. C’était le 07 avril. Mais les gens de l’APR sont encore toutes griffes dehors, fulminant, diabolisant et sautillant comme des bovidés à la vue de carnivores. Ils se sentent menacés par cette foule qui décrie l’instrumentalisation de la Justice, la partialité, l’impunité et les dérives attentatoires aux libertés. Les réactions impulsives de l’APR sont identiques aux répliques de personnes qui se mouchent en se sentant morveuses et impotentes. Devant les failles décriées du Macky, il appert que l’APR n’a pour ripostes que des attaques burlesques du genre atteinte à la sureté de l’Etat, préparation de coup d’Etat et chantages. aucune réplique déterminante, probante et convaincante n’est encore opposée au Mouvement Y EN A MARRE si ce ne sont des attaques puériles contre les animateurs de ce mouvement qui n’ont fait que jouir de leur droit dans une société où chacun a la liberté de participer aux choix politiques.

Le rassemblement du Mouvement Y EN A MARRE n’est pourtant pas le présage d’une débâcle électorale pour que la majorité présidentielle actuelle, et particulièrement l’APR, verse dans une frayeur en faisant sonner avec autant d’impulsion des étriers d’arrière-garde. Le régime de Macky Sall n’est pas exempt de failles, d’imperfections et de forfaitures. Autant il a à son actif une anthologie de hauts faits, autant il est coupable de manquements, d’écarts et de gaffes indéfendables. Mais les répliques contre un mouvement et son rassemblement qui n’a point empêché aux citoyens de vaquer tranquillement à leurs occupations, sont bien illustratives du manque d’assurance et d’une asthénie politique que vit l’APR.

Et pourtant, il aurait été bon que toute la classe politique se ressaisisse en comprenant qu’un adversaire politique n’est pas un ennemi, mais un partenaire du débat démocratique.

Domou rewmi