RDC: nombreuses zones d’ombre sept ans après la mort de Chebeya et Bazana

Rfi.fr- Il y a 7 ans en RDC, Floribert Chebeya, fondateur de l’ONG de défense des droits de l’homme la Voix des sans voix, était retrouvé mort dans sa voiture et son chauffeur Fidèle Bazana porté disparu. Floribert Chebeya s’était rendu la veille à une convocation de l’inspecteur général de la police nationale, le général John Numbi. Depuis, l’affaire a été jugée en première instance et en appel par la justice congolaise. Mais 7 ans après les zones d’ombre sont toujours nombreuses. Les proches des victimes dénoncent une parodie de justice et se tournent désormais vers le Sénégal, où une procédure contre l’un des suspects est en cours.