La réaction horrible de Salah juste après le but victorieux de Firmino

Fautif sur le but égalisateur de Kylian Mbappé pour le PSG, Mohamed Salah a aussitôt cédé sa place après une prestation mitigée. Même si l’Egyptien s’est vu refuser un but après une faute de Sturridge sur Aréola, il n’a pas trop répondu aux attentes. Clairement, on a senti Salah un peu irrité au moment où il se fait remplacer par Shaqiri à 5 minutes de la fin du temps réglementaire.

Cependant, c’est son comportement après le but victorieux de Roberto Firmino qui fait beaucoup parler. Sur un corner de Shaqiri dégagé par la défense parisienne, Mbappé loupe et se fait chiper le ballon par Milner. Gomez donne alors à Van Djik qui trouve Firmino sur la droite dans la surface. Le Brésilien décoche un coup de pied rasant du droit pour inscrire le but de 3-2. Et automatiquement, la une camera montre Mohamed Salah agacé.