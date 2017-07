REAL MADRID Le départ de Cristiano Ronaldo totalement relancé !

Alors que l’avenir de Cristiano Ronaldo aurait pu être scellé ce lundi, l’ailier du Real Madrid risque d’animer encore quelques temps le mercato.

En fin de semaine dernière, la presse madrilène n’en était plus à discuter des conséquences d’un départ de Cristiano Ronaldo, mais de la façon dont celui-ci allait pouvoir se rabibocher avec les supporters. Preuve qu’un transfert de l’ailier du Real Madrid ne semblait plus d’actualité. Une réunion entre CR7 et Florentino Pérez devait d’ailleurs avoir lieu ce lundi, au plus tard demain, pour mettre les choses au point.

Pas de réunion prévue entre CR7 et Florentino Pérez

Mais le feuilleton n’est peut-être pas fini. Il ne ferait même que commencer, à en croire le quotidien As. Celui-ci affirme en effet qu’aucune rencontre n’est en réalité prévue entre le joueur de 32 ans, sous contrat jusqu’en 2021, et le président merengue. Et s’il est vrai que Cristiano Ronaldo aurait envoyé « un message de réconfort » à ses dirigeants après la Coupe de confédérations, As précise néanmoins qu’il n’y « aucune certitude » sur son avenir. Les rumeurs autour d’un départ de CR7, dont le PSG et Manchester United pourraient envisager la venue, risquent donc de se prolonger quelques jours ou semaines supplémentaires. Au grand dam des journalistes et supporters madrilènes, de plus en plus agacés par le silence assourdissant de l’international portugais.