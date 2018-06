Le Real Madrid offre 52,4 milliards F CFA et Navas pour recruter Sadio Mané

Sadio Mané pourrait être le joueur sénégalais le plus cher de l’histoire pour bien des années, si Kalidou Koulibaly ne le détrône pas. En effet, le Real Madrid a offert 80 millions d’euros plus le gardien de but, Kaylor Navas pour le faire venir à Bernabeu, renseigne France Football.

Une offre de 80 millions d’euros (52,4 milliards de francs Cfa) est ainsi mise sur la table. Pour convaincre les Reds de lâcher leur pépite, il y serait également inclus, la venue de Keylor Navas, qui pourrait valoir 20 millions d’euros (environ 14 milliards de francs Cfa). Le prix de Sadio Mané étant fixé à 100 millions d’euros par Liverpool, ceci semble raisonnable.

Finaliste de la Ligue des Champions et vedette d’une belle équipe sénégalaise, Sadio Mané est en train de réussir une belle saison tant en club qu’en sélection et ses prestations sont scrutées par les plus grandes écuries européennes.