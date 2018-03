Real Madrid Le pacte secret entre Zinédine Zidane et Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo et Zinédine Zidane ont convenu ensemble que le Portugais ne disputerait jamais deux matches en une semaine avant la Ligue des Champions.

Désormais âgé de 33 ans, Cristiano Ronaldo s’est laissé convaincre par Zinédine Zidane que, s’il voulait rester performant sur les grands matches avec le Real Madrid et la sélection portugaise, il devait apprendre à se ménager sur des rencontres de second ordre. Difficile à adopter dans un premier temps, cette nouvelle manière de gestion convient désormais pleinement à CR7 qui a pu se reposer mardi soir quand les Merengue se déplaçaient sur le terrain de l’Espanyol de Barcelone (défaite 1-0). Selon Marca, le deal passé entre le coach du Real et Cristiano Ronaldo serait simple … Et instauré comme une routine. A partir du moment où le Real Madrid rentre dans la phase à élimination directe de la Ligue des Champions, le Portugais ne joue pas les matches de milieu de semaine dans les autres compétitions. C’est pour cette raison que CR7 ne participait pas aux matches de Coupe du Roi ainsi qu’à la rencontre reportée face à Leganes il y a peu. Du côté du Real Madrid, on a choisi de mettre toutes les chances de son côté en C1. Quitte à se passer de sa meilleure arme pour toutes les autres échéances.

butfootballclub.fr