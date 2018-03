Real Madrid-Psg Le duel Neymar-Cristiano Ronaldo, un fauteuil pour dieux

Superstars du choc Real-PSG, Cristiano Ronaldo et Neymar vont se livrer un duel à distance en huitièmes de finale de Ligue des champions, mercredi (20h45). Gare aux étincelles !

Demain, le monde entier n’aura d’yeux que pour eux. Habitués à se croiser sur les terrains de Liga, voire sur le podium du Ballon d’Or France Football, Cristiano Ronaldo et Neymar vont s’affronter dans un combat brûlant. Entre l’attaquant du Paris-SG et celui du Real Madrid, c’est aussi l’affrontement entre une star montante et une qui essaie de ne pas descendre. À vingt-six ans, le Brésilien entre potentiellement dans ses meilleures années. « Bientôt, il sera pratiquement le roi du football mondial », prédit Predrag Mijatovic, l’ancien attaquant du Real.

Neymar face à Ronaldo, duel au firmament

À trente-trois ans, le Portugais court, lui, après le dernier trophée qu’il peut accrocher cette saison, contre le temps qui passe, et un peu contre son club. Le huitième de finale intervient dans une nouvelle séquence de tension entre le club qui a gagné trois des quatre dernières C 1 et sa vedette. « Ce sont deux authentiques phénomènes, deux pièces fondamentales pour leur équipe », ajoute Mijatovic. Dans l’arrière-plan de ce match dans le match, l’avenir incertain des deux stars. Pendant que Paris cherche à couver sa star, le Real semble préparer la sortie de la sienne cet été, avec l’idée à peine cachée de recruter… l’ancien Barcelonais.

La forme du moment – L’un s’est régénéré, l’autre s’est ménagé

Ronaldo a inscrit son premier triplé de la saison en Liga, samedi contre la Real Sociedad (5-2). « Défensivement, c’était faible en face », nuance Radomir Antic, l’ancien coach de l’Atlético de Madrid, toujours installé en Espagne. «Pour autant, il a des cannes, c’est clair», ajoute Raynald Denoueix, l’ex-entraîneur de l’équipe basque (2002-2004). Meilleur buteur de l’histoire du Real (429).