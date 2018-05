Real: les raisons de son départ, son avenir, ses souvenirs… Zidane s’explique !

Zinédine Zidane a annoncé ce jeudi qu’il quittait son poste d’entraîneur du Real Madrid. Une décision réfléchie et justifiée par le technicien français. Un «au revoir» à son club de coeur, qu’il ne trahira pas en rejoignant une autre écurie l’an prochain.

«Je pense que c’est le moment pour moi, mais aussi pour l’équipe et le club, de changer». Par ces mots, l’entraîneur Zinédine Zidane a annoncé ce jeudi qu’il n’entraînerait plus le Real Madrid la saison prochaine. Un véritable séisme dans la planète football, et surtout dans la capitale espagnole, que le technicien français a justifié par le fait qu’il ne se pensait plus capable de faire gagner l’équipe.

Zidane se justifie, Pérez a tenté de le retenir…

«Après trois ans, les joueurs ont besoin d’un autre discours, d’une autre méthode de travail. C’est pour cette raison que j’ai pris cette décision. J’ai conscience que certains ne la comprendront pas, mais j’ai jugé que c’était le moment de le faire. J’aime ce club et je veux qu’il continue à gagner, et je pense que ça aurait été compliqué avec moi», a déclaré celui qui aura, entre autres, remporté trois Ligues des Champions et une Liga en deux ans et demi sur le banc madrilène.

«C’est aussi simple que ça, il y a un moment qui se vit à fond et il faut savoir aussi s’arrêter. Se dire ce qu’on veut le bien de club, qu’il continue de gagner. Avec moi ça aurait été peut-être compliqué. Il y a des bons et des moments difficiles que je n’oublie pas… Je ne veux pas vivre d’autres saisons avec des moments où ça ne se passe pas bien. Ma période dans ce club s’est bien terminée quand j’étais joueur et je veux que ce soit le cas aujourd’hui, encore. C’est mon intelligence de dire ça. Enfin, je pense», a-t-il continué. Présent à ses côtés lors de cette conférence de presse organisée en urgence, le président Florentino Pérez, qui a tenté en vain de le faire changer d’avis, a avoué qu’il ne s’attendait pas à une telle décision de la part de son coach : «J’ai eu un choc quand il m’a annoncé la nouvelle, je ne m’y attendais pas. J’aurais aimé qu’il reste à jamais avec nous, mais c’est sa décision et il faut la respecter. Je sais que c’est juste un au revoir, il reviendra. Mais s’il a besoin d’une pause…»

Juste un au revoir ?

«Au revoir» signifie donc que le champion du monde 1998 pourrait revenir au club ? «Comme l’a dit le président, c’est un au revoir, a confirmé Zizou. Le Real Madrid m’a tout donné, je vais rester proche de ce club durant toute ma vie, peu importe sous quel statut.» En ce qui concerne le banc de touche, «ZZ» a assuré qu’il n’entraînerait pas une autre équipe l’an prochain, sans donner davantage d’indications sur son avenir. «Non, non je ne vais pas entraîner d’équipe tout de suite. Je ne cherche pas une autre équipe. C’est une usure naturelle. Dans ce club tout peut se passer. Après trois ans, je pense que c’est le moment. Pour plein de raisons. Je ne suis pas fatigué d’entraîner mais le moment de continuer de gagner ici est terminé. Je suis fatigué d’une manière plus globale. Je ne pouvais pas rester car je ne me sentais pas capable de continuer à faire gagner le Real», a-t-il lancé.

L’élimination en Coupe du Roi, son pire souvenir

Mais avant de penser à son futur, le désormais ex-coach madrilène a préféré se remémorer quelques souvenirs de son aventure. Le meilleur ? «En tant que joueur, lorsque le président m’a ramené ici en 2001. En tant qu’entraîneur, le titre en Liga, c’était le summum», a expliqué Zidane. Et le pire ? «Le match retour face à Leganés pour l’élimination en Coupe du Roi (1-2, 1-0). Je n’ai pas de mot pour décrire l’état dans lequel j’étais», se souvient le Français. Concernant son successeur, Zidane a une nouvelle fois botté en touche. Il ne veut pas en parler, et Florentino Pérez a donné rendez-vous aux journalistes dans les prochaines semaines. Les joueurs, sous le choc après l’annonce du départ du Tricolore, découvriront donc bientôt le nom de celui qui aura la lourde tâche de remplacer une légende vivante. Bon courage pour passer derrière Zidane…

Source: Maxifoot