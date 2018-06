Real : pour rester, Ronaldo disposerait d’exigences folles !

Après avoir semé le doute sur son avenir, l’attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo souhaiterait, sans surprise, une augmentation de son salaire pour rester au sein du club espagnol. Avec la volonté de devenir le joueur le mieux payé du monde, le Portugais dispose d’exigences dingues.

«Je vais profiter du moment et dans les prochains jours, je donnerai une réponse aux supporters qui eux ont toujours été de mon côté. C’était bon de jouer au Real Madrid.» Au terme de la finale de la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid face à Liverpool (3-1) samedi dernier, l’attaquant Cristiano Ronaldo a semé le doute sur son avenir. Bien évidemment, cette sortie mystérieuse du Portugais semblait destinée à mettre la pression sur ses dirigeants pour obtenir un meilleur contrat.

Ronaldo réclame 80 M€ par an !

Une tendance confirmée ce samedi par le média espagnol El Confidencial. En effet, Ronaldo aurait adressé au président madrilène Florentino Pérez ses demandes pour poursuivre son aventure avec les Merengue : un salaire de 80 millions d’euros par an ! Une demande totalement folle qui ne sera bien évidemment pas acceptée par la direction du Real. Cependant, après le départ de Zinédine Zidane de son poste d’entraîneur jeudi, le club ibérique se trouve dans une position délicate et ne peut pas se permettre de perdre le technicien français puis la star lusitanienne le même été. De son côté, le quintuple Ballon d’Or peut difficilement trouver une meilleure équipe que le Real pour la suite de sa carrière.

Un accord à un montant intermédiaire ?

Autant dire que les deux parties ont un intérêt commun à trouver un accord. On le sait parfaitement, CR7 a l’envie d’être le joueur le mieux payé du monde devant l’attaquant du FC Barcelone Lionel Messi, qui émarge à 50 millions d’euros par an. Pour retenir Ronaldo et s’éviter un nouveau départ fracassant, le Real va devoir mettre la main à la poche.

