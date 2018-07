Real : Ronaldo part à la Juve ! (officiel)

Cristiano Ronaldo et le Real Madrid, c’est officiellement fini. Le club espagnol a officialisé ce mardi le départ de l’attaquant portugais vers la Juventus Turin, qui a accepté de débourser 100 millions d’euros pour s’attacher ses services.

C’est l’un des plus gros transferts médiatiques de ces dernières années : Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid pour la Juventus Turin ! Le départ de l’attaquant portugais a été confirmé ce mardi par la Maison Blanche. «Le Real Madrid communique, conformément à la volonté et à la demande exprimées par le joueur Cristiano Ronaldo, un accord pour son transfert à la Juventus Turin» , peut-on lire dans un communiqué du club espagnol. Ce qui ressemblait au départ à une simple rumeur était devenu de plus en plus possible ces derniers jours.

Un transfert à 100 M€

Ce mardi, plusieurs informations confirmaient l’imminence d’un transfert. Et le président de la Juve, Andrea Agnelli, a pris l’avion à l’aéroport de Pise dans la matinée pour se rendre en Grèce, où CR7 passe actuellement ses vacances, afin de discuter avec l’attaquant portugais du Real Madrid. Tout s’est bien déroulé entre les deux hommes puisque l’annonce du Real est intervenue quelques heures plus tard. Ronaldo a signé pour quatre ans chez les Bianconeri, avec un salaire annuel de 30 millions d’euros net. Dans un communiqué officiel, la Juve a annoncé un paiement de 100 millions d’euros, payable en deux ans, au Real pour s’attacher les services de l’international portugais. En plus, la Vieille Dame a également déboursé 12 millions d’euros, soit le montant d’une prime de solidarité.

Le divorce

Le destin de Ronaldo s’est scellé après la finale de la Ligue des Champions gagnée par le Real contre Liverpool (3-1). En laissant encore une fois planer l’idée d’un départ, dans le but d’obtenir une nouvelle revalorisation salariale, CR7 s’est mis le président Florentino Perez à dos et le Real a finalement ouvert la porte à sa superstar, qui n’avait au départ pas vraiment prévu de partir. Cette fois-ci, le coup de bluff n’a pas fonctionné et Ronaldo, sans doute encore un peu plus vexé par la décision du club, a décidé de s’en aller. La Juve s’est engouffrée dans la brèche pour conclure une très belle opération. La Vieille Dame s’offre un quintuple Ballon d’Or qui vient de remporter la Ligue des Champions lors des trois dernières saisons. Et vu ses récentes performances, avec le Real et le Portugal, CR7 est loin d’être cramé à 33 ans.

Source: Maxifoot