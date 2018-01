La réalité augmentée et ses applications

Le monde de la réalité augmentée est en pleine ébullition. Les projets et innovations se multiplient et deviennent stratégiques pour les fabricants. Les plus grandes entreprises high-tech se sont même emparées du phénomène. L’objectif : faire entrer le monde virtuel dans notre quotidien à l’aide d’objets connectés tels que les Google Glass par exemple.

Portrait réalisé en 3D. © Tonis Pan, Shutterstock

Dans le film Terminator II, le cyborg T1000 venu du futur et interprété par Arnold Schwarzeneger, voyait des informations se superposer au monde réel qui l’entourait. Le réalisateur James Cameron donnait ainsi un avant-goût d’une application devenue aujourd’hui réalité dans de nombreux secteurs. Certains projets ont fait figure de pionniers en matière de réalité augmentée. C’est le cas, par exemple, des lentilles de Babak Parviz, qui a ensuite dirigé le développement du projet Google Glass.

Projet Sixth Sense : quand votre main sert de clavier téléphonique grâce à la réalité augmentée. Crédits MIT.

Aujourd’hui, ce principe est utilisé en médecine pour épauler les chirurgiens lors des opérations. La réalité augmentée est également présente dans le domaine de la défense, sur le théâtre d’opérations militaires. Elle pourrait nous faciliter la vie en nous permettant de manipuler des images 3D et même en nous aidant à conduire plus prudemment… Ces innovations de la réalité augmentée pourraient bien bouleverser notre quotidien.