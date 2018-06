Rebeuss : Assane Diouf a la jambe cassée

En prison à Rebeuss, Assane Diouf est devenu « handicapé ». La raison ? Les matons lui ont cassé la jambe. Son oncle en a fait la révélation. « Quand Assane Diouf était transféré à Rebeuss, il n’était pas handicapé. Mais, actuellement, c’est le cas car des matons l’ont tabassé et lui ont cassé une jambe », rapporte-t-il, dans des propos repris par Senego. Maintenant, il porte des béquilles, se plaint l’oncle Bouna Ndiaye. Qui révèle : « Assane Diouf est soumis à une injection journalière sur le bras avec une alternance de ses membres. Ce qui est assez inquiétant, il ne connait pas la nature de cette injection ni le contenu. Lors de ma visite, il m’a assuré qu’il ne maîtrise pas cela. Que ses soignants ouvrent la boite de seringue sur place et après avoir fini de l’injecter, aucun matériel n’est laissé sur place. Et quand j’ai interrogé un médecin, il m’a fait croire que cela pourrait être un anti coagulant pour permettre à la zone affectée de ne pas être infectée »