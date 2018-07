Jean Paul Dias avait alerté sur l’état de santé préoccupante de son fils en détention à la prison de Rebeuss. Mais le concerné parle et annonce qu’il se porte maintenant à merveille. « Je vais bien et j’ai repris le sport en prison et je suist bien traité par l’Administration pénitentiaire », écrit-il sur sa page facebook. Avant de réitérer son engagement et sa détermination à se battre pour la libération du député-maire Khalifa Sall.