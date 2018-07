Rebeuss: Habib Sy rend visite à Khalifa Sall

Habib Sy, leader du Mouvement Espoir et Modernité (Pem) / « Yaakaar u Réew mi » était hier en début de matinée à Rebeuss. Selon Les Echos, l’ancien Dicteur de cabinet de Me Wade s’est déplacé pour rendre visite à son « ami » Khalifa Sall, emprisonné dans le cadre de l’affaire de la Caisse d’avance de la Ville de Dakar. Du fonds de sa cellule, Khalifa Sall, est resté digne, confie Habib Sy, rapportant les propos du maire de Dakar. Ce dernier s’est confié à lui en ces termes : « Je serai digne, fier et combattant. »