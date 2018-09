Arrêté pour l’agression d’Oumar Watt plongé dans le coma, le militaire Français Mike Teiho, en prison à Rebeuss est pensionnaire du secteur des «Vip». C’est le secteur le plus correct de la prison, là où est incarcéré Barthélémy Dias.

Le temps de l’instruction, dont la durée n’est pas définie par la loi, il vivra là-bas, loin de sa caserne et ses frères d’arme. Et si sa culpabilité est retenue plus tard par la justice, il risque alors de durer en prison.