Recap IT : L’iPhone X lancé, Docker dans IBM Cloud Private, Intel Optane SSD 900p

Cette semaine aura été marqué par le lancement de l’iPhone X, le dernier smartphone haut de gamme d’Apple même si des problèmes de stocks viennent gâcher un peu la fête. IBM de son côté a clarifié son offre cloud et incorporé Docker mais aussi Cloud Foundry au coeur de son offre Cloud Private, tandis qu’Intel a dégainé ses SSD Optane 900pà base de technologie 3D Xpoint, plus rapide et plus chère que la traditionnelle flash NAND.

iPhone X : Un joyau à l’autonomie modeste. Apple a livré son modèle en test à plusieurs journalistes et bloggeurs triés sur le volet. Revue de détail des impressions qui vont au-delà d’une simple première prise en mains, même s’il faudra patienter encore pour un test plus complet.

IBM propose un cloud privé basé sur Docker et Cloud Foundry. En s’appuyant sur les technologies Docker, Kubernetes et Cloud Foundry, la solution Cloud Private d’IBM permet aux entreprises de développer sur site des applications cloud natives.

Intel commercialise ses Optane SSD 900p. Quelques mois après les offres OEM, Intel annonce l’arrivée sur les étagères de sa solution de stockage Optane SSD 900p, plus rapide et plus chère que la désormais traditionnelle flash NAND.

Chronique : Et si les API réconciliaient enfin cycle en V et agilité ? Les projets reposant sur une approche agile foisonnent dans les grandes entreprises, en rupture avec plusieurs décennies de programmes et projets en cycle en V. Les API pourraient bien apporter une première réponse pour réconcilier passé et avenir.

Google bloque des contenus Drive en violation avec son service. Plusieurs rédactions dans le monde, y compris en France, ont eu la désagréable surprise de ne plus accéder à leurs contenus sous Google Drive.

Tor se décline en stockage cloud avec Orc. Une équipe de développeurs a décidé de lancer un hackerspace baptisé Orc pour fournir une plateforme de stockage cloud sécurisée basée sur l’architecture Tor.

EasyJet mise sur AppDynamics pour éviter les interruptions de service. La compagnie aérienne low-cost EasyJet s’appuie sur AppDynamics afin de repérer et éviter les interruptions de service aux clients qui utilisent son site web et ses applications mobiles pour réserver des billets ou effectuer leur enregistrement.

7 distributions Linux surprenantes. En dehors des distributions Linux les plus connues, comme Ubuntu, Red Hat ou Fedora, il en existe d’autres moins renommées mais qui valent quand même le détour. Zoom sur les plus originales voire décalées.

Les entreprises s’arrachent les compétences Blockchain. Tirée par la croissance explosive de la technologie Blockchain, la demande de compétences en développement dans ce domaine arrive aujourd’hui en deuxième position sur le marché de l’emploi, en augmentation de plus de 200 % par rapport à l’an dernier.

MariaDB lève 27 M$ avec Alibaba. En bouclant un tour de table financier de Série C mené par Alibaba Group, la base de données open source MariaDB va accélérer son développement en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Chronique : Les DSI de demain seront des disrupteurs. Les directeurs des systèmes d’information ne sont plus de simples spécialistes de la technologie – ils ne peuvent plus se contenter de l’être.

Facebook, Slack et Google renforcent leur plateforme collaborative. Alors que Facebook a lancé son app pour poste de travail Workplace Chat, Slack a de son côté dégainé du partage d’écran tandis que Google dope la collaboration dans Gmail.

Ce que l’informatique quantique pourrait apporter au marketing. Les dernières recherches en physique quantique font pointer de nouvelles applications dans les technologies de gestion des données dont pourront tirer partie les équipes marketing.

Toruk du Cirque du Soleil : une expérience interactive grâce à SAP HANA. Dans le cadre de sa tournée « Toruk, le premier envol », la compagnie du Cirque du Soleil a utilisé des technologies de traitement des données pour offrir aux spectateurs une expérience plus immersive, plus interactive et plus personnalisée.

VMware grimpe dans le SD-WAN avec VeloCloud. Après l’acquisition de Viptela par Cisco, VMware a annoncé son intention d’acquérir VeloCloud, l’un des leaders du marché du réseau étendu défini par logiciel dit SD-WAN.

Microsoft lutte contre Gmail en musclant Office 365. Microsoft a renforcé les fonctionnalités de sa plate-forme de messagerie Outlook en y ajoutant plus de sécurité et 50 Go de stockage, le tout sans aucune publicité.

Les VC européens les plus actifs en 2017. Dans un de ses derniers rapports, le cabinet CB Insights a déterminé les fonds d’investissements les plus actifs en Europe sur la période 2012 à 2017.

L’Etat injecte 30,2 M€ dans 8 projets Systematic Paris-Région. 8 projets de R&D labellisés par le Pôle de compétitivité Systematic Paris-Region ont été sélectionnés par le Fonds unique interministériel (FUI) lors de la 24e édition du FUI-Régions.

Chronique : Briser les mythes autour de la prévention des pertes de données. Plus de 10 ans après son arrivée sur le marché et portée par l’augmentation spectaculaire des grosses fuites de données, associée à des offres beaucoup plus intéressantes, permet à la prévention des pertes de données (DLP) de refaire son entrée dans les entreprises.

Apple veut se passer des puces de Qualcomm. En guerre ouverte avec Qualcomm au sujet des royalties versées pour l’utilisation de ses brevets, Apple compte bien se passer des produits de la firme de San Diego dans les prochains mois.

Pourquoi l’industrie 4.0 rapproche l’usine du consommateur. La demande de personnalisation de masse devrait entraîner un raccourcissement de la chaîne logistique. C’est ce qu’a déclaré le Professeur Detlef Zühlke, le directeur de la SmartFactory KL, lors de la conférence Huawei Eco-Connect Europe 2017 organisée du 26 au 27 octobre à Berlin.

EDF réinvente son métier de fournisseur d’énergie avec Blue Lab. Spécialisée dans la production et la distribution d’énergie, EDF Energy a créé en Angleterre le laboratoire, Blue Lab, chargé de concevoir avec un écosystème de partenaires une nouvelle génération de solutions et services connectés.

Orange Bank enfin lancé. Après plusieurs retards à l’allumage, Orange vient finalement d’ouvrir sa banque en ligne et mobile. Pour bénéficier de la gratuité des frais de tenue de compte il faudra nécessairement réaliser au minimum trois paiements par carte ou smartphone au cours du mois.