Récapitulatif des Infos de la Semaine

Mairie de Dakar : Khalifa révoqué

Khalifa Sall n’est plus maire de Dakar. Il a été révoqué par décret signé par le président de la république Macky Sall, ce vendredi 31 août. Une décision tombe vingt-quatre heures après la confirmation par la Cour d’appel de Dakar de sa condamnation en première instance à 5 ans de prison et 5 millions de francs Cfa d’amende. Cette décision du chef de l’État, Macky Sall, a été prise en « application des dispositions de l’article 135 du Code général des Collectivités territoriales ». Lequel article prive Khalifa Sall de sa capacité juridique et de l’autorité morale nécessaires à l’exercice de ses fonctions ».

Fortes pluies à Dakar : 2 morts et 3 blessés à Pikine

Une femme de 35 ans a perdu la vie après l’affaissement de la dalle de sa chambre. Les faits se sont passés dans la capitale sénégalaise en proie à de fortes pluies hier nuit. 3 blessés ont été enregistrés à Pikine Tally boumak. A Cambérène, une vieille dame de 82 ans a perdu la vie. Elle est morte noyée dans sa chambre

Cour d’appel : Khalifa Sall reste en prison

La sentence est tombée et elle a été fatale pour les soutiens et militants du maire de Dakar venus écouter le verdict malgré l’absence de leur mentor. Khalifa Sall n’a pas comparu. Il a préféré rester en prison. Ses avocats, sans leur toge, étaient présents dans la salle d’audience qui n’était pas remplie.

L’ambassadrice Trudy Stevenson est morte d’une inflation du pancréas

L’ambassadrice de Zimbabwe au Sénégal, Trudy Stevenson, est morte d’une inflation du pancréas. C’est ce que révèlent les résultats de l’autopsie réalisée sur le corps de Trudy Stevenson, décédé vendredi dernier à sa résidence, renseigne le site bulawayo24.com, repris par Vox Populi. Trudy Stevenson, a été retrouvée morte dans sa résidence, sise aux Almadies. Elle était inanimée dans son lit, son dîner à côté d’elle. La dépouille mortelle sera rapatrié au Zimbabwe.

Économie numérique: La feuille de route de l’IATA

En matière de nouvelles technologies, l’Initiative africaine des Technologies avancées (IATA) veut prendre le train de la grande vitesse. L’IATA, qui a organisé jeudi dernier un « Business breakfast » sur les opportunités du numérique et de sa contribution au développement des économies africaines, a mis en exergue la recherche d’une solution concertée pour accroître les bénéfices de l’économie numérique. Le Président de l’IATA, Mbagnick Diop, et non moins Président du Meds, trace les jalons d’un long chemin qui reste à parcourir.

Un gros scandale éclabousse le Groupe Facebook «Femme Chic»:

Fatou K. D qui utilisait un compte fictif sur les réseaux sociaux pour arnaquer et soutirer de l’argent à des âmes sensibles et autres bonnes volontés, a été arrêtée par la police de Yeumbeul. Elle a été démasquée et coincée au commissariat lorsqu’elle s’y est rendue pour déposer une plainte contre une dame domiciliée à Liberté 6 de Dakar. Fatou K. D s’est présentée avec un faux profil où elle se faisait appeler Mame Diarra Niang dans les groupes « Femme Chic l’Officiel » et « Sama Dieukeur sama Kharite» (des groupes où des milliers de femmes discutent, exposent leurs problèmes dans l’anonymat et s’entraident). Elle s’était présentée comme une Sénégalaise résidant en France, séropositive et qui avait des difficultés pour retourner au bercail, afin de vivre ses derniers instants entourée de ses proches. L’administratrice du Groupe «femme Chic l’officiel », une certaine Mamico, a été convoquée par les limiers de Yeumbeul.

Thiès: Des disciples de Serigne Saliou Touré arrêtés

Dix disciples de Serigne Saliou Touré dont 2 de ses fils à savoir Serigne Saliou « Mbène » Touré et Serigne Khadim Touré, ont été déférés au parquet de Thiès. Parmi les disciples, il s’agit entre autres de Khadim Thiam, Mbissane Sow, Abdou Guèye, Mor Talla Ndiaye, Saliou Bane, Mbaye Faye, Iba Fall et Khadim Ndoye. Cette décision fait ainsi suite à une plainte qui a été déposée contre eux, après les vives tensions qui ont été notées à la mosquée mouride de Thiès lors de la venue de Serigne Moustapha Lakram Mbacké pour les préparatifs de la succession du représentant du Khalife général des mourides à Thiès, Serigne Saliou Touré.