Recel de cheques volès

Une affaire de chèques volés a atterri, hier, sur la table du juge des flagrants délits. Et la victime dans cette affaire est le patron de Getrans, Amadou Al Diop qui a été délesté d’un montant de 2,85 millions francs Cfa. Pourtant, les auteurs de ces chèques volés ne sont personne d’autres que des enfants mineurs, en l’occurrence N. Al Diop (une fille) et E.H.N. Al Diop (un garçon) âgés respectivement de 17 et 15 ans. Si ces derniers ont comparu en qualité de témoins, le duo Babacar Guèye et Abdou Junior Kane, en détention depuis une semaine, ont comparu pour recel de chèques volés et complicité de faux usage de faux en écritures privés de banque. Cependant, si contre Abdou Junior Kane élève en classe de Terminal, le parquet avait sollicité la relaxe, le juge a, dans son délibéré retenu le recel avant de le condamner à six mois avec sursis. Une peine qui a été infligée à son co-prévenu et principal mis en cause, à l’encontre de qui, le substitut du procureur avait requis deux ans de prison dont trois mois ferme.

Selon la gamine, c’est sous la menace de Babacar Guèye qu’elle a chargé son petit-frère de subtiliser le chèque de son père en voyage pour le remettre à celui-ci. Le garçon est passé à l’acte en arrachant quatre feuilles du chéquier gardé dans le tiroir de l’assistante de son père, avant de les partager entre les deux amis Babacar Guèye et Abdou Junior Kane. Si l’élève s’est gardé de passer à la caisse, ce n’est pas le cas du sieur Guèye qui a respectivement encaissé 1,9 million et 900.000 francs Cfa. Cependant, Babacar Guèye s’est inscrit en faux contre les accusations de la gamine. A l’en croire, c’est N. Al Diop qui lui a proposé de retirer un chèque déjà signé que lui aurait laissé son père avant de s’envoler pour la France. Ce, dit-il, pour prendre part à la kermesse de la Cathédrale. Poursuivant, il révèle n’avoir empoché que 150.000 francs dans cette opération.

L’As