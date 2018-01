Réception de neuf ambulance, cet après-midi

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr réceptionne, à 16h, neuf ambulances d’un coût global de 221 millions de FCFA, annonce un communiqué reçu à l’APS.

La cérémonie est prévue au siège du ministère de la Santé et de l’Action sociale en présence de l’ambassadrice du Canada au Sénégal et du directeur régional de Plan International, renseigne la même source.

Elle ajoute que ce geste qui entre dans le cadre du projet de renforcement de la santé de la mère et de l’enfant, financé par « Affaires Mondiales Canada », vise à accompagner le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans ses efforts à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile encore élevée dans certaines zones du pays.

Les districts sanitaires de Pikine, Louga, Kébémer, Kaolack, Nioro, Tambacounda, Kédougou, Bignona et Sédhiou seront les bénéficiaires de ces ambulances.