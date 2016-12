Recette de quiche

0

La quiche sans pâte

Pour celles et ceux qui veulent faire attention à leur ligne, pour celles et ceux qui trouvent la pâte trop sèche et roborative, ou tout simplement pour les cuisinier(e)s pressé(e)s, la solution est de confectionner une quiche sans pâte. Eh oui, il suffit de faire une garniture de quiche et de la mettre à cuire au four directement dans un moule. Malin ? Oui, mais pas que ! Savoureux aussi…

La recette

Les ingrédients

– 5 cuillères à soupe de farine

– 5 oeufs

– 50 cl de lait

– 175 g de gruyère râpé

– 175 g de jambon blanc

– 15 g de beurre

– sel, poivre, muscade

La Préparation

Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6-7).

Mélangez la farine avec les oeufs battus puis ajoutez le lait progressivement. Assaisonnez de sel, de poivre et de noix de muscade.

Beurrez généreusement un plat à tarte de 27 cm de diamètre.

Parsemez le fond du moule de jambon et de gruyère. Versez dessus la préparation.

Enfournez pour 30 minutes de cuisson.

Maîtrisez la cuisson : vérifiez la cuisson de la lame d’un couteau qui doit ressortir sans pâte dessus ! Si le dessus colore trop, n’hésitez pas à recouvrir votre quiche sans pâte d’un papier aluminium pour la fin de la cuisson.

Au féminin