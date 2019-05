La recette de Sonko contre les accidents

« Halte à l’hécatombe sur nos route », c’est la mise en garde de Ousmane Sonko sur la récurrence des accidents. Le leader du Pastef a exprimé toute sa désolation sur les nombreux accidents de la route survenus dernièrement avec des pertes en vue humaine. Dans un communiqué, Ousmane Sonko s’associe à la douleur des familles et en appelle à la responsabilité de la part des autorités publiques. « Devant le rythme effréné de la multiplication des victimes de la route, nos autorités doivent avoir plus de vigilance dans la conduite des visites techniques, la rigueur dans les conditions de délivrance des permis de conduire, une sensibilisation sur la sécurité routière, plus de pragmatisme dans l’adaptation des infrastructures routières et d’exigence dans l’application du Code de la route », martèle-t-il.

Sur les précautions à prendre, les usagers de la route ne sont pas en reste. Il les invite à plus de systématisme pour combattre l’hypovigilance du conducteur, la rigueur dans la maintenance des véhicules et l’humanisme dans le partage de la route. Sur cette liste de recommandation, il y ajoute le sérieux dans le respect du Code de la route, la vigilance de la part des passagers face au comportement des conducteurs de véhicules et l’aménagement des espaces réservés aux piétons