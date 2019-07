Recette détaillée du farci poisson

Farci poisson

Le plat farci poisson est constitué de grosses boules de poisson haché et assaisonné, à l’intérieur desquelles on met un œuf dur d’où le nom de farci. Ensuite on les cuit à la vapeur afin que l’intérieur soit parfaitement cuite.

Après la cuisson vapeur les boules sont molles. On les laisse donc refroidir afin qu’elles restent compactes et ne s’émiettent pas.

Et seulement après on les fait frire dans très peu d’huile.

Comme avec les boulettes de poisson, on accompagne le farci poisson avec une sauce tomate. Je ne sais pas avec quoi d’autre on pourrait l’accompagner : cela va tellement bien ensemble.

Le côté sucré et en même temps relevé de la sauce tomate…c’est juste un régal!

Voilà le plat de base que l’on déguste le plus souvent avec du pain.

Je ne sais pas si l’origine de ce plat est sénégalaise, mais depuis toute petite je vois qu’on en prépare régulièrement dans toutes les maisons au Sénégal.

Après bien évidemment quelle que soit l’origine des plats, au Sénégal nous aimons bien tout mettre à notre sauce : plat relevé, coloré, etc.

Voilà pour la base du plat tel qu’on le cuisine au Sénégal.

Ensuite pour donner un peu de consistance, on peut rajouter des frites de pomme de terre. Mais pourquoi pas des frites de patate douce ? Je n’ai jamais essayé, mais je pense

que cela doit être très bon. N’hésitez pas à me donner vos avis si vous l’essayez avec des frites de patate douce.

Enfin, afin que ce soit plus équilibré (diététique), on peut rajouter de la salade et des tomates. Me concernant j’ai mis des tomates cerise, cela donne une jolie finition, et vous n’avez rien à découper.

J’ai aussi rajouté quelques poivrons crus juste pour donner de la couleur.

Ah j’oubliais un point important, tout comme avec les boulettes de poisson, je fais le farci poisson avec du thon. Et j’ai pris du thon en boite émietté, plus simple, facile et rapide à préparer.

A la place du thon vous pouvez prendre du hareng, du bar, ou tout type de poisson avec beaucoup de chair, et qui a bon goût (éviter les poissons fades).

Difficulté : facile

Durée : 1h30 environ

Coût : moyen (mais dépend du prix du poisson)

Pour 4 personnes :

Ingrédients pour farci poisson :

Pour les farcis :

450 g de poisson haché

1 gousse d’ail

Herbes fraîches : quelques feuilles de persil et de coriandre

Sel, poivre, piment, cumin (facultatif) 1 bouillon cube Maggi

1 œuf et une cuillère à soupe de farine pour lier la farce

4 œufs pour faire les farcis

25 cl d’huile pour la friture

Pour la sauce :

3 oignons

50 g de tomate concentrée

Poivre, piment, Sel, 1 bouillon cube, 1 cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à café de sucre, 1 gousse d’ail

2 feuilles de laurier pour parfumer la sauce

(vous utiliserez l’huile de friture des farcis)

Pour le dressage :

1 sachet de salade prête à consommer

200 g de tomates cerise

2 ou 3 poivrons de couleurs différentes (vert, jaune, rouge)

Pour l’accompagnement :

Du pain bien croustillant

Des pommes de terre ou des patates douce et de l’huile pour les frire.

Préparation du farci poisson :

Préparation des œufs :

Faire cuire les 4 œufs dans une casserole d’eau une quinzaine de minutes. Retirer du feu et plonger les œufs dans de l’eau froide.

Quand ils ont refroidi, les dé-coquiller et réserver.

Préparation du poisson haché :

Quand vous utilisez du poisson frais, il faudra le hacher avec un robot culinaire.

Si vous utilisez du thon en boite, il faut bien l’égoutter en utilisant un passoire.

Mixer les feuilles de persil et de coriandre avec 1 gousse d’ail, un peu de sel, 1 bouillon cube, du piment et du poivre. Verser cette mixture sur le poisson haché.

Ajouter un œuf battu, une cuillère à soupe de farine et bien mélanger. L’œuf et la farine permettent de bien lier le mélange.

Vous pouvez aussi rajouter quelques grains de cumin (mais c’est facultatif).

Limiter le sel ainsi que la quantité de bouillon cube si vous utilisez du thon en boite car c’est le plus souvent déjà salé.

Façonnage des farcis poisson :

Former le farci en mettant une grande quantité du poisson assaisonné dans la paume de la main. Bien l’étaler.

Mettre un œuf dur au centre. Et recouvrir de poisson en veillant à former une boule. C’est bien aussi de faire tourner la boule entre les paumes des mains afin qu’elles tiennent bien.

Recommencer l’opération pour avoir 4 boules au total.

Cuisson des farcis poisson à la vapeur :

Mettre de l’eau dans la marmite d’un couscoussier et laisser bouillir. Poser les boules dans le couscoussier et faire cuire à la vapeur pendant 30 min environ.

Au bout des 30 min de cuisson, retirer le couscoussier et mettre de côté le temps que les boules refroidissent. Ne pas toucher aux farcis quand ils sont encore chauds car ils risqueraient de se défaire.

Quand les boules ont un peu refroidi (une dizaine de minutes environ), vous pouvez vous assurer qu’elles tiennent bien en les refaçonnant un peu à la main.

Friture des farcis poisson :

Faire chauffer l’huile dans une poêle et faire frire les boules en les retournant de temps à autre. Quand elles sont bien colorées, retirer et déposer sur du papier absorbant.



Préparation de la sauce tomate

Garder tout juste l’équivalent d’une louche d’huile dans la poêle. Ajouter les oignons très finement hachés ainsi que la gousse d’ail émincée ou écrasée. Laisser colorer quelques minutes.

Ajouter la tomate concentrée diluée avec 1/2 verre d’eau. Mélanger et laisser cuire 5 min environ.

Ajouter ensuite 25 cl d’eau et les feuilles de laurier qui vont bien parfumer la sauce. Ajouter 1 bouillon cube Maggi, une pincée de sel, un peu de poivre, une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à café de sucre et du piment selon vos goûts.

Me concernant j’aime bien que la sauce soit bien relevée, je mets donc beaucoup de piment.

Bien mélanger et laisser cuire à feu moyen une quinzaine de minutes environ. La sauce doit s’épaissir et l’huile doit remonter à la surface.

Accompagnement

Faire chauffer de l’huile.

Couper les pommes de terre ou les patates douce en fines rondelles. Les faire frire et déposer sur du papier absorbant.

Dressage

Disposer des feuilles de salade sur une assiette, ajouter un farci poisson ainsi que de la sauce. Ajouter quelques tomates cerise. Ajouter des rondelles de poivrons de différentes couleurs. Rajouter les frites.

Déguster avec du pain.

Bon appétit et à bientôt pour d’autres recettes !