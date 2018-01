Réchauffement climatique: New York poursuit cinq géants pétroliers en justice

Comme San Francisco ou Seattle avant elle, la ville de New York, par la voix de son maire Bill de Blasio, vient d’annoncer qu’elle allait attaquer en justice cinq grandes compagnies pétrolières. Le maire les accuse d’avoir activement contribué au réchauffement climatique et donc à la montée des eaux et des tempêtes plus puissantes. Plusieurs milliards de dollars sont en jeu.