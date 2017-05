RECHERCHÉE PAR LA GENDARMERIE : Ndella Madior Diouf sort de sa réserve

Recherchée par la gendarmerie sur un scandale foncier, la propriétaire de Saphir Fm sort de sa réserve et confirme ne pas recevoir de convocation de la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols (Dscos). Sur ce, elle apporte des éclaircissements.

Reprochée d’avoir entrepris, sans autorisation administrative, des travaux dans l’appartement qu’elle a pris en location à Mbour pour sa radio et son restaurant, Ndella Madior Diouf rompt le silence : « Comme me l’ont ordonné les autorités compétentes, j’ai arrêté les travaux de construction du local en cause, c’est-à-dire abritant mon restaurant, et j’ai demandé la poursuite de la peinture intérieure des studios de ma radio. C’est à ce moment que les gendarmes sont revenus pour interpeller les peintres ainsi que le comptable Gabriel El Malick Faye. Ce dernier a été placé sous garde à vue parce qu’il aurait mal parlé aux gendarmes, alors que les autres ont été relâchés».

Madame Touré, fait part qu’elle n’a «jamais reçu» de convocations qui auraient été émises à son encontre parce que, explique-t-elle, «je bouge beaucoup». Avant de rappeler que cette affaire n’est qu’un malheureux malentendu.

Safiyatou Diouf