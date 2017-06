Rècital de Coran- Macky Sall reçoit le champion du monde

Mouhamed Moudjtaba Diallo, Mame Diarra Ngom et Ndombor Sène tout comme leurs parents et encadreurs doivent une fière chandelle au Président de la République qui n’a pas lésiné sur les moyens pour les combler à la suite de leur sacre mondial en Malaisie où ils ont hissé le drapeau national. En plus des trophées et cadeaux qui leurs viennent de partout, les lauréats brassent des millions. Reçus en audience hier, par le chef de l’Etat en compagnie du ministre Serigne Mbaye Thiam, de leurs encadreurs et des membres de la Fédération des associations des écoles coranique, ils ont reçu des millions du président de la République. Mouhamed Moudjtaba Diallo a reçu 10 millions, 5 millions à Mame Diarra Ngom et 5 millions Ndombor Sène, lauréate en 2015. Le chef de l’Etat ne s’est pas arrêté en si bon chemin, il a offert au total six billets pour le pèlerinage à la Mecque aux trois parents des lauréats, mais aussi à leurs encadreurs. Cérise sur le gâteau, il a offert 50 millions aux Daaras pour des travaux de réfection de Daroul Imane à Touba et Adja Binta Thiaw, le Daara de Grand Yoff. Le Daara Adja Bineta Thiaw, diton compte 1500 filles et une série scientifique. Dans la semaine Mouhamed Moudjtaba Diallo et Mame Diarra Ngom avaient reçu plus de 12 millions, du matériel électroménager et des terrains de la part de personnes de bonne volonté à travers l’émission Quartier général de la Tfm.

