Récitaltion du Coran en Malaisie- Une nouvelle récompense pour Mouhamed Moujtaba Diallo

L’Association pour la renaissance et le patrimoine islamique et l’extension de la culture arabe (ARPIECA), qui est une association islamique sénégalaise spécialisée dans l’humanitaire, a remis mercredi des livres et un exemplaire du Coran, au premier lauréat du concours international de récitation du Coran en Malaisie Mouhamadou Moujtaba Diallo.

En collaboration avec l’Etat du Koweït, l’ONG ARPIECA a décoré Mouhamed Moujtaba qui, à l’entame de cette cérémonie, a fait une prestation appréciée par les maitres coraniques présents dans cette salle. Habib Diallo, le président de l’Association pour la renaissance et le patrimoine islamique et l’extension de la culture arabe (ARPIECA), a remis les cadeaux au lauréat dont « le Sénégal peut être fier ». « C’est son amour pour l’islam qui l’a aidé à remporter ce prix pour le Sénégal et pour l’Afrique », a ajouté Mouhamed Diallo. La distinction de cet élève âgé de 19 ans au concours organisé en Malaisie, suscite une inspiration chez les jeunes qui s’intéressent davantage à l’apprentissage du Coran, a déclaré le président de l’ARPIECA. « Le Sénégal est peuplé de jeunes talents. Et nous espérons que cette victoire va engendrer d’autres réussites dans ce domaine », a-t-il ajouté. M. Diallo invite invitant les adultes et les autorités sénégalaises à inciter davantage les enfants à l’apprentissage du Coran. Il rajoute que les maîtres coraniques doivent redoubler d’efforts en raison de la distinction reçue par le jeune Sénégalais en Malaisie. Son maitre qui l’a soutenu depuis son enfance, a plaidé pour que le Sénégal ait une université scientifique. « On doit tous magnifier ce succès réalisé par un fils du pays On remercie Dieu le Tout-Puissant, tous les musulmans, les écoles coraniques et les autres associations. C’est la première fois au Sénégal un jeune reçoit le premier prix du monde récital de Coran. On félicite l’école coranique Darul Îmane qui a accompagné depuis le début ce champion mondial qui est Mouhamed Moujtaba Diallo », a déclaré Daouda chérif Aidara, directeur exécutif de l’ONG (ARPIECA).

FATMA LO