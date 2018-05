Reconcilié, Daouda Dia et Abdou Karim Sall ensemble pour réélire Macky

En prélude à l’élection présidentielle, le premier questeur à l’Assemblée nationale, Daouda Dia, et le Directeur général de l’Artp, Abdou Karim Sall, se sont retrouvés pour la réélection du Président Sall dès le premier tour. Ces deux hommes natifs de Orkodiéré ont décidé d’enterrer leurs divergences et de s’unir pour l’essentiel, c’est-à-dire de travailler pour la réélection du Président Sall.

S’exprimant à cette occasion, Daouda Dia, premier questeur à l’Assemblée nationale, a indiqué qu’il s’agit d’une visite de courtoisie à son grand frère Abdou Karim Sall, Directeur général de l’Artp. « Comme vous le savez, c’est un natif de ce village avant d’être un natif de la commune de Orkodiéré. Abdou Karim Sall a eu à faire des actions allant dans le sens du développement de la commune en particulier, mais du département de Kanel en général. Je me félicite de cette rencontre et je le remercie également de ces belles actions qu’il est en train de mener à travers des politiques de développement dans tous les domaines », a-t-il dit. Avant de poursuivre : « Il n’y a pas de conflit entre Abdou Karim Sall et moi. En réalité il y a des positions divergentes au niveau des acteurs politiques. Ce qui est tout à fait normal. Nous l’avons un peu partout à travers le Sénégal mais encore, ici, les difficultés sont moindres parce que nous n’avons pas dépassé les limites. Nous nous parlons et nous nous rencontrons dans la paix et dans la sérénité. Ceci est une occasion pour tous les acteurs politiques de se retrouver autour de l’essentiel. Le Président a besoin de nous tous pour sa réélection. Notre commune sera la première commune du Sénégal par son taux de participation et de réussite ». Pour sa part, Abdou Karim Sall a remercié le maire Daouda Dia. « Je voudrais dire que ce geste me va droit au cœur. Et mon seul programme, c’est la réélection du Président Sall, je contribue à sa réélection à travers des actes.

Je suis natif de ce village et il m’appartient de les aider dans les domaines sur lesquels nous avons des compétences. Avec le questeur, nous avons allons travailler pour le développement du pays pour une réélection du Président Sall ». Il faut dire que les deux hommes et les autres autorités de cette zone vont se retrouver, aujourd’hui, pour la pose de la première pierre de la première université du département de Kanel. « Nous promettons au ministre un accueil populaire, aujourd’hui. Nous voudrions féliciter le ministre Mary Teuw Niane pour son travail, par la grâce de Dieu et par la volonté du Chef de l’Etat qui a voulu me mettre au bon endroit et au bon moment. Au bon moment parce que je suis le Directeur de l’Artp et par ailleurs administrateur du fonds de développement du service universel. C’est la raison pour laquelle nous avons signé un partenariat avec le Ministère de l’Enseignement dans le cadre de l’accompagnement du supérieur pour faire de sorte que le numérique soit une réalité et soit un support pour développer l’enseignement supérieur », a dit le Dg de l’Artp. De son côté, le première questeur, par ailleurs maire de Orkodiéré, a mis un terrain à la disposition du Ministre pour abriter ce joyau.

Cheikh Moussa SARR